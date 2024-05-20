立法院為審國會改革法案，朝野立委17日上演火爆衝突，引發外界熱議，不少觀點認為，21日院會二度審查時，雙方可爆發更大動作。對此，國民黨前立委孫大千提醒藍白立委，立院議場有3個關鍵位置，分別是主席台後方的兩扇門和主席台正中央，只要有守好，就能再次教訓民進黨，他們也會知道暴力沒用，而願意好好協商。

孫大千昨（19）日在政論節目《中天辣晚報》表示，在517國會衝突中，民進黨算錯了幾點，首先，這次國民黨的年輕立委戰力強大，再來，是自身具衝撞力的立委，如吳秉叡、劉建國等人，因為年紀大了，戰力大不如前，所以這次藍白立委罕見地守住主席台，是一次重大勝利，因為民進黨因此被教訓、知道立法院的規矩是什麼，「別以為仗著拳頭就能為所欲為」。

針對21日院會是否會發生更大衝突，孫大千研判，民進黨不會放過這個可討回面子的機會，所以當然會大舉進攻，因此他提醒，在院會衝突時，國民黨和民眾黨立委們要守住議場的3個關鍵位置。第一和第二個位置是主席台後面的「兩扇門」，這裡十分重要，因為這攸關擔任主席的立法院長韓國瑜，能否順利進入議場。

第三個關鍵位置是主席台的正中央；孫大千說，因為民進黨委員擅長透過爬桌子的方式發動進攻主席台，「過去常常發生」；這3個關鍵位置若能守住，21日就能再給民進黨一次教訓，他們也會知道暴力沒有用，願意坐下來好好協商、表決。