520新政府就任，總統賴清德與副總統蕭美琴正式就職。從2004年開始，過去4次歷史經驗，520總統就職當天台股收漲2次，上漲機率約5成。台股今（20日）以21278.38點開出，隨後上漲逾70點，權值股台積電小漲3元，觸及838元，聯發科漲15元，觸及1180元。

台股上周一度改寫歷史新高，衝上21515.52點，隨即出現回檔，但仍守住21000點大關。市場關注520就職當天台股走勢，從2004年開始，過去4次歷史經驗，520總統就職當天台股收漲2次，上漲機率約5成。

翻看過去歷史資料，扣掉2000年及2012年的520在假日，2004與2008年的520就職當天，台股都收跌，但2016及2020的520當天，台股都收漲。

此外，法人統計2010年來歷任總統就職後60日漲率達64%，最高漲幅分別是2016年、2020年總統上任的後60日，平均漲幅達17.31%與12.04%，除非遇上國際情勢大變動，不然台股520行情幾乎都能延續三個月。

台股上周五（17日）下跌45.79點，收在21258.47點，成交值4155.79億。三大法人同步買超，合計買超93.79億。自營商買超8.04億，投信買超70.86億，外資及陸資買超14.88億。

美股四大指數漲跌不一，道瓊上漲134.19點（或0.34%）至40003.59點，那斯達克指數下跌12.33點（或0.07%）至16685.97點，標普500指數漲6.17點（或0.12%）至5303.27點，費城半導體指數下跌34.52點（或0.69%）至4983.02點，台積電ADR跌0.55美元（或0.36%）至151.68美元。