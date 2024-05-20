勞保局行事曆顯示，14筆款項將在5月中下旬發放，從今（20日）開始就有老農津貼及農民月退休儲金入帳，其中最多人領的勞保年金，每人可領約1萬8673元，為單筆金額最高的款項，預計在30日入帳。

今年2月勞保年金請領人數來到182.4萬人，核付總金額高達340.6億元，平均換算下來，每人可領約1萬8673元。國民年金各項給付則將於5月31日發放，包括國民年金保險老年年金給付、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金、國民年金保險遺屬年金及國民年金保險喪葬給付。

值得留意的是，國民年金各項給付經審查通過後，會在次月底前發放，入帳日為每個月最後一個工作日，而勞工退保後的隔天，才具備申請勞保老年年金的資格，之後完成申請的勞工，從提出申請的當月起按月發給，同樣於次月底入帳。

5月20日發放老農津貼與農民月退休儲金；23日發放國民年金保險生育給付；24日發放國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付；30日發放勞保年金、職保年金、勞退月退休金及國民年金保險生育給付。

此外，預計31日將發放國民年金保險老年年金給付、身心障礙（基本保證）年金、遺屬年金、喪葬給付、國保身心障礙年金給付併計勞保年資及產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助。