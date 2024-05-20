53歲的藝人NONO（陳宣裕），去年被指控性騷擾和性侵，日前遭到起訴。如今事件餘波盪漾，資深媒體人許聖梅在節目透露，某次跟拍NONO送一位女子回家，目睹對方下車時被NONO直接熊抱，讓她不禁懷疑是否「精蟲衝腦」。

許聖梅上網路節目《危機女王》，回憶起某次在路上發現NONO開的白色休旅車，便決定跟拍看能否挖出內幕。只見當時單身狀態的NONO，正準備送一名女子回家，沒想到女子抵達目的地下車之後，NONO竟跟著下車，隨即拉住女子便直接從背後熊抱；對方嚇到連忙甩開，未料，NONO完全不死心，再度折返把女子拉過來抱住，讓許聖梅直呼：「你也幫幫忙，煩不煩啊？」接著無奈表示：「就是理智線斷裂」。

心理分析專家吳蕙名指出：「戀愛腦啟動時，理性腦就關掉了」，接著強調NONO當時滿腦子念頭就是「好喜歡這個女生」。對此，許聖梅補充說道，當時看得出來女子對NONO沒有什麼熱情，不僅覺得這個男生有點死纏爛打，甚至認為有點「精蟲衝腦」，接著反問：「不會出生後就沒有理性腦吧」。

NONO捲入性侵醜聞後，妻子朱海君仍不離不棄。（圖／中時資料照）

許聖梅指出比較偏色瞇瞇型的男生，雖然並非一開始就直接扒過去，那這樣早就去坐牢了，不過的確會去做試探的動作，而且成功之後膽子便會越來越大；接著點出像是SPA館人員及櫃姐等，都難逃狼爪，也成了這次控訴的受害者之一。