台中一中商圈昨（19日）中午驚傳賓士車被竊案，1名婦人約1點開著賓士車到北區育才北路35號前停放，自己到附近土地公廟拜拜，車未熄火且將12歲兒子留在車內，沒想到拜拜完發現車子和兒子都不見了，原以為是遭拖吊，報警一查才發現是車子被人偷走，小偷開了200公尺還強行將男童趕下車，警方已全力追緝人車。

陳姓婦人昨11時13分到育才派出所報案指稱車輛疑似遭到拖吊，還稱車未熄火，12歲的兒子也在車上，但員警協助向交通大隊查詢車輛是否被拖吊，並調閱相關監視器影像，發現1名身著黑衣男子，騎乘腳踏車路過該車，在車輛周遭短暫觀望後，試開車門發現可以開啟，隨即上車。

而該男子發現男童坐於後座即口頭要求男童下車，惟男童未有反應，他怕事蹟敗露急忙將車開走，至前方僻靜無人之處才停車將男童拉下車，續駕車逃逸，男童下車後向一路過民眾尋求協助，由民眾將男童載至鄰近合作派出所報案。

中市警二分局表示，目前陳女與男童已至派出所完成筆錄製作並平安返家，第二分局在確認車輛遭竊後，立即通報線上警力攔查，並成立專案小組積極追緝嫌犯及被盜車輛，依法究辦。

中市警二分局分局長周俊銘提醒民眾，停車時務必熄火上鎖，不要將小孩獨自留在車內，以免發生意外或成為犯罪目標。警察將持續努力，維護社會治安，確保民眾安全。