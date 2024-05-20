台灣總統520就職典禮前，大陸國家安全部20日發文抨擊，美國挖空心思挑戰聯大2758號決議權威地位，指該決議「承認大陸政府的代表是中國在聯合國的唯一合法代表」，呼籲美方停止虛化掏空「一個中國」原則的行徑，並將在隱蔽戰線上挫敗任何形式的「台獨」分裂圖謀。

美國官員此前稱，聯合國大會第2758號決議「只承認大陸在聯合國的唯一合法代表身份，但是沒有涉及台灣在聯合國的代表權問題」。對此，微信公眾號「國家安全部」20日發文稱，該論調曲解聯大決議內容，在台灣議題上偽造歷史、虛假敘事、誤導輿論，更是美台勾連大搞「台灣問題國際化」鬧劇的罪證。

文章批評，美國打「法理牌」，民進黨當局打「悲情牌」，兩牌配合，包藏禍心，是近期美台勾連妄圖掏空2758號決議「一個中國」原則的最明顯特徵。「美國挖空心思挑戰2758號決議權威地位，說一套做一套，暴露了其加大打『台灣牌』力度、粗暴干涉中國內政的狼子野心」。

文章強調，2758號決議內容確鑿，邏輯嚴密，不容質疑。該決議明確「恢復中國大陸的一切權利，承認大陸政府的代表是中國在聯合國的唯一合法代表」，還要求將台灣代表從其「非法」占據的席位上驅逐，並使美國等少數國家為保留台灣席位而提出的所謂「雙重代表權」提案成為廢紙一張。

「半個多世紀以來的歷史和事實證明，2758號決議的權威不容挑戰，『一個中國』原則的地位不可撼動！」發文稱，無論基於國際法還是國際正義，美國對2758號決議只有嚴格遵守的義務，沒有恣意曲解的特權，必須停止不斷虛化掏空「一個中國」原則的無理行徑！

文章最後強調，大陸國安機關將在中共中央的堅強領導下，貫徹落實總體國家安全觀，在隱蔽戰線上堅決挫敗任何形式的「台獨」分裂圖謀，堅決與「以台制華」、「倚美謀獨」的行徑作鬥爭，堅定不移捍衛國家主權和領土完整。