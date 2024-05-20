台灣「柔道男神」楊勇緯台北時間19日深夜在2024阿布達比世界柔道錦標賽男子60公斤獲得銀牌，締造中華隊及個人世錦賽最佳成績，進帳1400分奧運積分，目前以6710分站穩積分榜第一名，有望以第1種子代表中華隊征戰巴黎奧運。

楊勇緯世錦賽一路過關斬將，金牌戰和年僅20歲的喬治亞前青少年世界冠軍薩達拉許維利（Giorgi Sardalashvili）爭金，兩人經過4分鐘正規賽都難分難解，進入黃金得分制，楊勇緯被對手逮到機會破壞身體平衡，被摔到半勝惜敗。

這是楊勇緯繼2022年世錦賽個人首度奪銅，再以銀牌寫下我國柔道史和個人生涯的最佳成績，他表示：「紀錄就只是紀錄，我只想要更好，所以不會滿足於此，連續兩站比賽確實比較辛苦，但也是很好的經驗和前哨戰，我已經盡全力地面對每個對手，也很享受這個過程，相信會越來越好。」

世錦賽奪銀讓楊勇緯進帳1400分奧運積分，以6710分站穩積分榜第一名，而奧運資格名單6月25日公布，他有機會第1種子席次代表台灣挑戰巴黎奧運，上屆東京奧運楊勇緯是以第8種子參賽，這次有機會以第1種子席次站上奧運舞台，楊勇緯平靜地說：「不管排名高低都不是絕對，每一場都是全新的開始。」

本屆世錦賽首日賽程中華柔道代表隊女子48公斤林真豪闖進16強，同樣創下個人世錦賽最佳成績；目前22歲的男子60公斤級國內新星林崇佑，則是連續兩年世錦賽都進入16強，中華柔道隊總教練劉文等賽後給予選手肯定：「除了勇緯創造歷史外，今天真豪和崇佑的表現都很不錯，只是崇佑經驗上比較不足被對手帶走節奏，但只要持續累積經驗，未來一定會越來越好；真豪則其實是有機會能夠贏下比賽的。」

在運動競技場上爭取佳績，楊勇緯也收到奧運官方合作夥伴、日本床寢品牌airweave愛維福邀請，成為品牌首位台日形象代言人，自3年前在東京奧運選手村第一次親身體驗後，楊勇緯就成為愛維福床寢的愛用者，他說：「非常開心能夠成為自己很喜歡的床寢品牌代言人，這次當然非常期待又能在巴黎奧運選手村睡到愛維福的床寢，讓我能擁有優質的睡眠，以最好的狀態面對比賽！」

接下來楊勇緯將隨代表隊前往日本進行奧運前最後一次移地訓練，再回台灣總集訓，全力備戰2024巴黎奧運，他也邀請大家一起持續關注台灣柔道，也為所有即將參加奧運或仍在努力爭取奧運門票的選手們加油。