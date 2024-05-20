今日上午9時，第16任總統、副總統就職典禮登場。今年國防部特別擴大空中戰機操演內容，最受囑目的空中操演時序，主要是由陸軍CH-47SD契努克運輸直升機吊掛巨幅國旗率先進場，飛越總統府前方。接著快速梯隊由F-16V戰機、IDF經國號戰機、幻象2000-5戰機及勇鷹新式高教機，依序組成5機編隊衝場，最後由空軍雷虎小組壓軸，5架AT-3教練機編隊在空中施放藍、白、紅彩煙，飛過總統府。

國防部今（20）日表示，配合就職典禮籌備會規劃，國防部依「共織臺灣，民主前行」主軸，除支援禮兵勤務、典禮司樂及鳴放禮砲等勤務外；「國軍聯合樂儀隊操演」、「直升機吊掛國旗」、「空中分列式」及「雷虎小組衝場」等均納為展演任務，參演官兵以實際行動展現戰訓成效，軍民戮力守護美好家園。

雷虎特技小組AT-3教練機採大雁隊形，通過觀禮臺上空。(中時新聞網)

雷虎特技小組AT-3教練機採大雁隊形，通過觀禮臺上空。(中時新聞網)

國防部上午支援中華民國第十六任總統、副總統就職慶祝大會展演項目要點如次：

一、國軍聯合樂儀隊操演：

國軍聯合樂儀隊共306員登場，進行組曲演奏及花式操槍。上半場操演樂曲由示範樂隊李毓川中士創作，由自創曲《闊步前行》及3首經典軍歌－《陸軍健兒》、《海上進行曲》及《壯志凌霄》所組成。今年適逢黃埔建軍百年，特別挑選陸海空三軍軍種的代表歌曲，表達國軍以人民福祉為優先，隨時隨地堅守崗位，保衛國家主權及人民安全。

下半場操演融合5首不同民族的代表樂曲，包含原住民族語歌曲《賞月舞》、《粟祭》，客語歌曲《客家子弟踏出來》、臺語歌曲《向前走》及電影《ＫＡＮＯ》主題曲《勇者的浪漫》，搭配三軍儀隊多元豐富隊型變化，展現國軍勤訓精練、守護民主的精神。

配合總統、副總統抵達慶祝大會會場時機，陸軍關渡地區指揮部砲兵營砲一連(禮砲連)將結合國軍聯合樂隊演奏「總統致敬曲」，以3秒1發方式，施放國家慶典最高規格的21響禮砲，代表國軍對三軍統帥的敬意。

二、直升機吊掛國旗：

領唱國歌同時，將由陸軍CH-47SD契努克中型運輸直升機，吊掛巨幅國旗1面，在2架UH-60M黑鷹直升機護衛下，搭配AH-64E、AH-1W攻擊直升機及海軍S-70C反潛直升機各3架，由北向南編隊飛行通過會場上空，以凌空飄揚的國旗，展現壯盛軍容，鼓舞軍民士氣、凝聚向心。

三、空中分列式及雷虎小組衝場：

空中分列式分由IDF、F-16、幻象2000戰鬥機及勇鷹高教機等各5架次，以大雁隊形編隊，由北向南通過總統府上空，展現空軍健兒傳承忠勇軍風，並表達對三軍統帥及各國嘉賓崇高的致意與歡迎。

大會結束前，合唱階段由空軍雷虎特技小組AT-3教練機採大雁隊形，通過觀禮臺上空，藉由整齊的隊形以及藍白紅三色彩煙，為中華民國第十六任總統、副總統就職典禮暨慶祝大會畫下圓滿句點，祝賀中華民國國運昌隆，全體國人安居樂業。