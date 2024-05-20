伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）搭乘的直升機昨（19）日「硬著陸」約13小時後，土耳其媒體報導，土國「奇襲者式」無人機疑似發現直升機殘骸熱點，已經將座標分享給伊朗政府。

土耳其國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，「奇襲者式」（Akinci）無人機發現了疑似為萊希直升機殘骸的熱點，並且和伊朗官方分享座標位置。

Akinci UAV identifies source of heat suspected to be wreckage of helicopter carrying Iranian President Raisi and shares its coordinates with Iranian authorities pic.twitter.com/0tZtMc5oaP — Anadolu English (@anadoluagency) May 20, 2024

報導指出，萊希座機失事後，土耳其國防部便指派奇襲者式」無人機及一架具有夜視功能的美洲獅（Cougar）直升機加入搜救。

半島電視台（Al Jazeera）報導，伊朗法斯通訊社（Fars）引述當地紅新月會（Iranian Red Crescent）指出，救難隊已前往熱源區域，該區域位在塔瓦爾（Tawal）。

🚨🇮🇷🚁⚠️ : #BreakingNews‌#Iran: The coordinates of the discovered thermal point with the possible wreckage of the president's helicopter.

In the middle of a mountain forest, three kilometers northeast of a village called Tawal, Tabriz region.#EbrahimRaisí #Irán pic.twitter.com/XLN2bX6Agb — أنيس منصور (@anesmansory) May 20, 2024

半島電視台駐德黑蘭記者賽達（Resul Sedar）表示，當地媒體報導，土耳其無人機偵測到的熱點距離西北部城市大不里士（Tabriz）有100公里遠，救難隊正試圖抵達失事位置，但目前為止還沒有人能夠抵達現場，也沒有人能夠準確地表示萊希等人是否生還。

另外，伊朗半官方塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）指出，失事直升機一共載有9人，包括3名官員、1名伊瑪目（伊斯蘭教領袖），以及維安人員。伊朗革命衛隊新聞網站「賽帕新聞」（Sepah News）報導，這9人分別為：伊朗總統萊希、外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）、東阿塞拜疆省長拉赫馬蒂（Malek Rahmati）、伊瑪目阿勒哈謝姆（Mohammad Ali Alehashem），以及1名飛行員、副駕駛、機組員、維安負責人及1名保鑣。