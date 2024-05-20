日本女星立花理佐，1986年以偶像歌手身分出道，成為風靡80年代的偶像，之後轉戰戲劇圈。不過52歲的她，近年來飽受直腸癌所苦，為了續命甚至已將直腸、子宮、卵巢、淋巴結切除，如今她接受專訪透露自身近況。

據日媒《女性自身》報導，立花理佐說自己在確診前，發現上廁所的頻率越來越高，每次出門總是在找廁所。原先以為是痔瘡問題，因為仍可靠藥物緩解疼痛，加上當時新冠疫情嚴峻，所以一直沒有就醫。

直到丈夫看不下去將她帶到醫院看診，一檢查，醫生臉色就變了，告知需做內視鏡檢查；不料一周後結果出爐，被宣告罹患直腸癌，讓她瞬間傻住了；癌症擴散到子宮（靠近直腸）和淋巴結，她哭著問醫生：「我會死嗎？」。

立花理佐(左)2020年確診直腸癌。（圖／擷取自推特）

2020年10月立花理佐進行手術，將腸子、卵巢與子宮切除，接著接受抗癌藥物及放射線治療。她透露，放療的副作用非常大，屁股猶如燒傷般疼痛，而她的觸覺也變得非常奇怪，只要碰到冰冷的東西都會感到刺痛，像是有電流通過一樣，導致她須戴著手套、穿上襪子。

最後，立花理佐表示，治療的過程中有許多次都快撐不下去，一度罹患憂鬱症，「我想死」的言論及想法也越來越多。幸好有家人的陪伴與照顧，以及朋友們在這段時間都紛紛跑來聯繫自己，帶她出門走走。如今已抗癌將近4年的她，不僅逐漸找回自我，日後也可以盡自己所能，給予相同困境的人鼓勵。

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