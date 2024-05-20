今（20日）是520總統賴清德、副總統蕭美琴宣誓就職典禮，典禮結束後，第15 任總統蔡英文由賴清德、蕭美琴一行陪同，登上府前廣場慶祝大會舞台向民眾揮手致意。過程中，蕭美琴一度感性拭淚。隨後蔡英文返回正大門車廳，登車離府。
而府前廣場則是安排國軍聯合樂儀隊演出，向新任的三軍統帥致意，空軍雷虎小組以藍、白、紅3色彩煙飛越總統府上空，還會有運輸直升機吊掛巨幅國旗，通過總統府前上空。
今（20日）是520總統賴清德、副總統蕭美琴宣誓就職典禮，典禮結束後，第15 任總統蔡英文由賴清德、蕭美琴一行陪同，登上府前廣場慶祝大會舞台向民眾揮手致意。過程中，蕭美琴一度感性拭淚。隨後蔡英文返回正大門車廳，登車離府。
而府前廣場則是安排國軍聯合樂儀隊演出，向新任的三軍統帥致意，空軍雷虎小組以藍、白、紅3色彩煙飛越總統府上空，還會有運輸直升機吊掛巨幅國旗，通過總統府前上空。
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