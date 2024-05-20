中華民國第十六任總統、副總統就職典禮20日舉行，許多觀禮民眾到場參與，卸任總統蔡英文（左起）正式交棒給新任總統賴清德、新任副總統蕭美琴。（ 陳信翰攝）

中華民國第十六任總統、副總統就職典禮20日舉行，許多觀禮民眾到場參與，卸任總統蔡英文（左起）、新任總統賴清德、新任副總統蕭美琴一同向觀禮來賓致意。（ 陳信翰攝）

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中華民國第十六任總統、副總統就職典禮20日舉行，卸任總統蔡英文（左起）、新任總統賴清德、新任副總統蕭美琴交接後，步出總統府一同向觀禮來賓致意。（鄧博仁攝）

【520就職】正式交接！賴清德送蔡英文離開總統府 蕭美琴見「這一幕」哭了 @ChinaTimes

今（20日）是520總統賴清德、副總統蕭美琴宣誓就職典禮，典禮結束後，第15 任總統蔡英文由賴清德、蕭美琴一行陪同，登上府前廣場慶祝大會舞台向民眾揮手致意。過程中，蕭美琴一度感性拭淚。隨後蔡英文返回正大門車廳，登車離府。

而府前廣場則是安排國軍聯合樂儀隊演出，向新任的三軍統帥致意，空軍雷虎小組以藍、白、紅3色彩煙飛越總統府上空，還會有運輸直升機吊掛巨幅國旗，通過總統府前上空。