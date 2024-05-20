一名女網友在網路社團「Dcard」抱怨，她不滿男友的生活習慣，馬桶蓋上經常有尿漬，她傳訊息給男友，「你知道我在你家喝水都喝很少，就是因為我不想去廁所，每次都是憋到受不了了，才去廁所，我好痛苦」。沒想到，男友竟幹譙三字經「幹X娘」，還回：「說一句還有尿漬很難嗎」、「我犯什麼滔天大罪」。

該位女網友表示，她跟男友說，如果再被她看到一次，馬桶蓋上有尿漬，「就分手」。她說，這樣真的很情勒嗎？是真的受不了每次去他家，馬桶都很髒，或是男友到她家也是尿到外面，她覺得好痛苦，因為別的情侶分手，都是因為很嚴重的事。

網友看完貼文留言表示，「這什麼自以為是的大男人主義，還對你罵髒話，這我真的不行，不分就留著等端午」、「撇開你的這件事不談，會罵你髒話的，留著幹嘛⋯等著他問候你祖宗十八代喔」。

「笑死，講話這麼沒水準就算了，會亂噴，好歹也擦一下吧，完全不體貼，還有女朋友」、「掀馬桶蓋，這麼簡單的事都做不好，還罵妳髒話」、「這男的0分，可以直接放生了，謝謝超沒水準」。