00929自四月開始將配息金額從0.13元，增加至0.2元，等於加薪了53%，讓股民們欣喜若狂，許多人開始貼上最新配息發放通知單，狂曬幸福。不少人領息1萬多元、3萬多元；甚至出現百張、千張以上的大戶，「700張領息14萬元」、「845張領息16.9萬元」、「1,534張領息30.68萬元」，其中，有位持有2,135張的超級大戶，月配息42.7萬元，最引人注目。

除了大戶外，也有不少是新手小白，有位持股6張、領息1,200元的股民表示，「只是小資族！又是小白新手，上個月第一次買選擇etf ，第一次拿到股息好高興，希望之後也可以繼續下去慢慢存股」。

還有股民分享存股觀念，「只要你是長期投資領息的，就要優先考慮哪隻高殖利率。因為要靠領息來去錢滾錢、股價下跌不用怕、無需擔心、這更利於你存股張數」。

對於00929大方配息，股民們叫好聲更是不絕於耳，「我感覺我財富自由了」、「隔屏都聞到香味了」、「感謝929首次每股配0.2，月息10萬以上真的香」、「感恩00929給我工作月薪以外多出來的3萬，讓我覺得每個月的底氣增加」、「當我相信科技就是未來的趨勢，我就不再擔心它跌不跌的」等等。

00929將於5/20發放4月配息金額。5月配息金額依然維持0.2元，5/20為最後買進日，5/21除息，6/17配息入帳。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。