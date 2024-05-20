中共中央政治局委員、大陸外長王毅當地時間19日在塔吉克首都杜桑貝（Dushanbe）與塔國外長穆赫里丁（Sirojiddin Muhriddin）舉行會談。穆赫里丁表示，將一如既往、堅定不移地堅持一個中國原則，發言獲中方「高度讚賞」，並稱該「鮮明立場」在當前形勢下尤顯重要。

據大陸外交部網站消息，王毅表示，中塔兩國大小不同，國情各異，但始終相互尊重、相互信任、平等相待，是山水相連的好鄰居，更是守望相助的好朋友、共謀發展的好夥伴。中方願盡己所能，助力塔吉克加快工業化進程，提升經濟社會發展水準，走出一條成功的發展振興之路，為塔人民帶來實實在在的福祉。

王毅指出，百年變局加速演進，國際和地區局勢複雜多變，兩國和兩國關係面臨新形勢、新挑戰。中方願與塔方進一步提升貿易規模，深挖互聯互通潛力，推進礦產資源合作，拓展新能源、綠色轉型等新興合作領域；中塔在國際事務中要繼續堅定相互支持，共同捍衛兩國戰略利益，維護國際公平正義。

穆赫里丁表示，「塔方將一如既往、堅定不移地堅持一個中國原則，這一立場不會有任何動搖」。面對複雜多變的地區形勢，塔方願與中方共同落實全球安全倡議，攜手應對安全挑戰。塔方重視與中方在聯合國、上海合作組織、中國—中亞機制中的協調配合，將全力支持中國接任上合組織主席國的工作。

會談後，雙方簽署了兩國外交部合作文件並共同會見記者。消息指，展望未來，雙方認為應重點推進5方面合作，其中包括「繼續堅定支持彼此核心利益」。中方重申堅定支持塔方維護主權、獨立、發展和安全利益，支持塔方走符合本國國情的發展道路，反對任何外部勢力干涉兩國內政、破壞兩國友好。

消息強調，塔方在台灣問題上堅定支持中方立場，堅定恪守一個中國原則，認為台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的「台獨」，支持中國政府為實現國家統一所做的一切努力。「這一鮮明立場在當前形勢下尤顯重要，中方對此高度讚賞」。