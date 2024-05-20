民進黨立委賴瑞隆（左）在臉書PO出席總統就職典禮的照片，國民黨立委謝衣鳳（右）也出席。（圖取自賴瑞隆臉書）

【520就職】藍委只有她出席！ 謝衣鳯現身賴清德就職典禮喊話：朝野不要對立 @ChinaTimes

準總統賴清德今（20日）就職，許多藍委缺席，而國民黨立委謝衣鳯則現身參與，她強調，是以立委身份出席，她希望朝野不要對立。

六都首長部分，除新北市長侯友宜外，其他包括台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁都出席。在座位安排上，蔣萬安、張善政、盧秀燕，及黃偉哲、陳其邁依序坐在北一區B第一排。其中盧秀燕約10時35分才抵達，不時與張善政、蔣萬安交頭接耳。

國民黨團日前也決議缺席賴清德就職典禮，不過謝衣鳳今則有到場。謝衣鳳表示，她是以立委身份出席，她希望朝野不要對立，爭議法案要協商；被問及朱立倫未到，她則回應，「賴清德應啟動對話」。

其它地方首長方面，北一區B第二排則有新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、金門縣長陳福海等縣市首長，北一區B第三排則有民進黨立委、民眾黨立委，其中民眾黨立委麥玉珍還拿起手機，與綠委蘇巧慧和林楚茵、白委林憶君等人合照，感情不錯。

517在立法院受傷的綠委立委沈伯洋、郭國文、鍾佳濱也有現身，郭國文說，他雖是傷兵，但還是可以久坐。

另外，行政院前院長陳建仁、前副總統呂秀蓮、行政院長卓榮泰也坐在一起，呂、卓也不時有交談，監察院長陳菊、台積電創辦人張忠謀伉儷、親民黨主席宋楚瑜、行政院前院長蘇貞昌、總統府資政張俊雄則比肩而坐。

民眾黨主席柯文哲、時代力量黨主席王婉諭、台聯黨主席周倪安、台灣基進黨主席王興煥也坐在一起，王婉諭頻頻與柯文哲說話，但柯文哲多以點頭、搖頭回應。