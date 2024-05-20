外媒20日報導稱，日本計劃與東協共同制定汽車生產與銷售的聯合戰略，以應對中國電動車在東南亞地區的滲透。

日本車企過去在東南亞燃油車市場占據主導地位，包含豐田和本田等多家日本汽車製造商皆有在東協設廠，日本車企每年在東協組裝的汽車量超過300萬輛，約占東協總產量的80％。

不過，隨著市場朝向電動車轉型，日本車廠迎來中國車企的強勁挑戰。中國電動車大廠近年強勢進軍東南亞市場，搭上各國推出的補貼政策，讓中國車企迅速擴大布局。舉例而言，泰國給予在當地生產電動車的汽車製造商補貼和稅收減免，在此政策的推進下，比亞迪等中國車企加速「駛入」泰國市場，泰國去年銷售的電動車中，有85％便是來自中國製造商。

《日經新聞》報導稱，迄今為止日本汽車品牌在東南亞皆是獨立開展業務，但隨著比亞迪和上汽等中國車企拓展東南亞版圖，日本汽車製造商在該地區面臨越大越大的挑戰，因而需要日本政府介入制訂戰略。

一名日本車企的高層指出，由於利率上升等因素，東南亞的汽車需求整體萎縮，東南亞國家雖祭出大手筆補貼，但卻只有中國企業能搭上順風車。故此，為抗衡中國車企的競爭，日本計劃攜手東協，最早將於今年9月舉行經濟部長會晤，將會制定到2035年左右的臨時聯合戰略。

該戰略預計將聚焦新領域的投資，包含人員培訓、生產過程脫碳、礦產資源採購、生物燃料等，並也會向全球宣傳東協生產的汽車在環保上採取哪些努力，以促進汽車出口。

在人才培訓方面，日本打算從經濟產業省用於援助南方國家的預算中動用1,400億日圓（約為新台幣289億元），讓工廠和零件供應商的工人得以接受數位技術培訓。

此外，日本也會運用其技術協助測量工廠的二氧化碳排放量，並促進再生能源的採用，日本與東協也會考慮共同採購電動車電池所使用的稀有材料、共同探索回收電池等領域的研究。