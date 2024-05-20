台灣物價、房價齊漲，存錢變得越來越困難，日本一名前女銀行員分享，「存不了錢」的人有3大共同特徵，包括不記帳、衝動消費及從不提前儲蓄，這些壞習慣導致他們變成月光族，存不了錢。

根據日本理財雜誌《LIMO》報導，32歲的前銀行員中本千惠表示，不善於存錢的人都有3個特徵，所以總是缺錢用，第1個特徵是「不記帳」，很多存不了錢的人都不會記帳、管理自己的開銷，不知道錢花去哪了，無法改進，因此建議大家記帳，控制支出。

第2個特徵是「衝動消費」，中本千惠表示，為了免運而多消費，買自己不需要的東西，有這種習慣的人很難存錢、省錢，要記得只買需要的東西就好。

中本千惠說，第3個不會存錢的特徵是「從不提前儲蓄」，不懂得存錢的人往往會用每個月的支出盈餘來存錢，最後變月光族，而有效的儲蓄關鍵在「提前」，建議每個月取得收入時，就決定好要存多少錢，一開始會覺得能花的錢變少，但嘗試過後就不會感到壓力了。