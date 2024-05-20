台股氣勢如虹不斷創高，近日一舉攻上21500點，有網友發文表示，現在這個時間點投正2（00631L）對嗎？即以「台灣50指數」的單日2倍報酬為投資目標，引發網友討論，有網友建議，0050正2長線投資很穩。

該名網友說，自己手上有筆約200萬元現金，本身上班忙、沒空盯盤，想分批無腦投入正二，但心中還是隱約覺得現在台股這麼高點，會不會被割韭菜。

其他網友紛紛表示，「目前預估高點會在24000-25000，所以正二還有搞頭的」、「建議先一半丟進去參與市場報酬，剩下一半拆12個月分批丟完，這樣就算崩你也有一半買在低成本」、「台積電大跌那天記得進場，每年都有兩三次機會」。

亦有網友建議，「還不如買台積電，更有機會抓到相對低點」、「買美債正二，五年內你會感謝你自己」。

0050正2是一檔「槓桿型ETF」，漲跌是0050的2倍，台股處於多頭時期可以買進，最大的缺點則是碰到股災時的下跌幅度很大。

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