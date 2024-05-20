天氣變熱，很多人已開始吹冷氣，但大陸廣州一名男子，因高燒不退就醫，檢查後發現體內感染退伍軍人菌，引發退伍軍人症，住院40多天才出院。醫師指，退伍軍人菌可能存在於冷氣機等空調系統的冷卻水塔，人若吸入帶菌的氣霧可能染病，應定期清洗與消毒相關設施。

綜合《齊魯晚報》等陸媒報導，上述男子高燒3天後就醫，當時肺部已明顯發炎，治療期間，一度出現心、肝、腎等多重器官損傷與呼吸衰竭，經採檢發現，男子感染退伍軍人菌，並引起退伍軍人症，住院40多天才康復出院。

醫師指出，退伍軍人菌在自然界廣泛存在，常見於遭汙染的大樓空調冷卻水塔等，冷氣機系統的冷卻水和冷凝水尤其危險，人經由呼吸道吸入帶菌的水霧，可能因此而感染。

醫師指出，退伍軍人菌潛伏期為2至10天，對於抵抗力弱、年長的菸癮者、慢性心肺疾病、糖尿病及腎衰竭患者更具威脅性，平日應將冷卻水塔等設備清洗乾淨，是預防「退伍軍人症」的最佳方法。

衛福部疾管署在官網指，退伍軍人病為第三類法定傳染病，可能引發肺炎，甚至呼吸衰竭，死亡率高達15%，若有免疫功能障礙者則會更高，此菌主要存在水溶液中，熱水供應系統、空調之冷卻水塔、蒸氣凝結設備均曾發現此菌。

疾管署指，退伍軍人病不會人傳人，主要是經由吸入或嗆入含有退伍軍人菌的氣霧或水滴因而致病。臨床症狀包括厭食、身體不適、肌痛與頭痛。常常在1天內快速發燒且畏寒，出現乾咳、腹痛及下痢等症狀，體溫高達攝氏39至40.5度。