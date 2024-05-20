第16任正副總統就職典禮今（20）日上午登場，總統賴清德和副總統蕭美琴先後宣誓就職。不過，資深媒體人黃揚明注意到，賴清德在宣誓時非常緊張，並有兩個動作做錯。
黃揚明今在臉書發文表示，在宣誓完畢、將誓詞交還給司法院長許宗力後，司儀喊「總統請就觀禮位」，但賴清德卻往台下走，隨即被一旁的工作人員指引回到台上觀禮位。
第二，在所有程序完成後，許宗力、立法院長韓國瑜均回座，司儀喊「總統請就主席位」時，抵達主席位的賴清德卻面對國旗暨國父遺像，司儀隨即喊「總統請面向觀禮人員」，賴這時才轉過身。
第16任正副總統就職典禮今（20）日上午登場，總統賴清德和副總統蕭美琴先後宣誓就職。不過，資深媒體人黃揚明注意到，賴清德在宣誓時非常緊張，並有兩個動作做錯。
黃揚明今在臉書發文表示，在宣誓完畢、將誓詞交還給司法院長許宗力後，司儀喊「總統請就觀禮位」，但賴清德卻往台下走，隨即被一旁的工作人員指引回到台上觀禮位。
第二，在所有程序完成後，許宗力、立法院長韓國瑜均回座，司儀喊「總統請就主席位」時，抵達主席位的賴清德卻面對國旗暨國父遺像，司儀隨即喊「總統請面向觀禮人員」，賴這時才轉過身。
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