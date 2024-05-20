在南韓電競圈擁有高知名度的美女主播郭敏善，驚傳在主持活動時，遭到舞台上的禮砲擊中，臉部和眼睛受傷。儘管立刻被送到醫院救治，但經紀公司透露，她的視力損傷嚴重，狀況恐怕不太好。

郭敏善12日在大田市主持一場《绝地求生》電競活動，賽後正要訪問冠軍隊伍，不料舞台上安裝的慶祝煙火卻連續噴發，直接擊中她的臉部。郭敏善當場痛得倒地，被工作人員送往醫院。經紀公司表示，「郭敏善正接受左眼和左臉的全面治療，但情況不太樂觀，我們正在密切觀察病情進展。」

郭敏善採訪優勝隊伍時，臉部被舞台上噴出的煙火擊中送醫。（圖／KNN 뉴스 YT）

32歲的郭敏善從2019年開始，在韓國電競頻道Spotv Games擔任主播，先後成為《FIFA Online 4》和《絕地求生》等遊戲的解說員。憑藉著甜美長相和曼妙身材，捕獲大批粉絲。2022年以體育主播身分前往卡達世界盃採訪時，出眾外型，更被球迷封為「球衣女神」。如今發生意外，讓粉絲們相當震驚。

根據了解，郭敏善在住院多日後已經返家，她也在19日發文感謝外界關心「讓大家擔心了，我感到非常抱歉。因舞台特效導致左眼受傷，相較於內傷，外觀看起來問題不大，每天都在接受治療，心懷希望。」她也特別呼籲各表演會場都要注意安全問題，才能避免再有其他人受害。