大雅警分局針對網路購物平台巡邏分析比對，林姓男子涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例相關犯罪事證後，於15日持搜索票，到林男彰化住處及工作地執行搜索，當場查扣6把火藥式槍枝，全案詢問後依涉嫌《槍砲彈藥刀械管制條例》罪嫌移送偵辦。

大雅警分局指出，54歲林男平日從事園藝工作，年輕時曾於軍方兵工廠單位服役，退役後仍對各式槍械充滿濃厚興趣，約10幾年前即陸續購買各式操作槍做為收藏，警方於現場發現大部分槍枝均係以塑膠袋、紙盒妥善包裝保存，部份將槍枝零件分解存放。

林男向警方供稱，為避免槍枝長期存放造成損壞，暫時分解做拋光、防鏽等保養工序，購入槍枝後亦從未進行試射，因擔心裝置作動造成刮痕或損傷，可見林男將各式槍械視如收藏品般呵護備至，卻不知已違反《槍砲彈藥刀械管制條例》相關規定。

大雅警分局呼籲，槍枝屬管制物品，非依法不得持有，切勿以身試法，以免害人害己，遵守法律，共同維護社會安全。