一名男子分享自家兩層透天厝的用電費帳單，1樓和2樓的用電度數都破千，分別是1410及1512度，由於家裡不是營業用電，夏天也還沒開始，他崩潰喊「都已經光著睡覺了」，文章掀起討論，網友幫他揪出吃電怪獸，台電也建議季節轉換，家中的電器要更改設定，包括調低電熱水器溫度、快煮壺搭保溫瓶取代電熱水瓶、關閉免治馬桶暖座功能等，才不會默默燒錢。

原PO近日於臉書社團《爆廢公社》曬出自家1樓及2樓的電費帳單，這一期用電度數分別是1410及1512度，下方一排字寫本期同郵遞區號、同類型家電的平均用電數是574度，原PO用電量高出146％及163%。

原PO崩潰地說，兩層樓的總用電度數是2922度，夏天都還沒開始，用電量就這麼高，家裡也不是營業用電，「都已經光著睡覺了」，但他並沒有說電費是多少錢。

網友紛紛表示，用電度數跟家電設備息息相關，建議他先檢查是否有耗電型的家電24小時開著，此外老舊的家電也要汰換，如老舊的冰箱、冷氣、熱水器等。

台電過去也曾在臉書粉專說，季節轉換家中的電器也要更改設定，才不會讓電器默默燒錢，包括調低電熱水器溫度、快煮壺搭保溫瓶取代電熱水瓶、關閉免治馬桶暖座功能等，以儲熱式電熱水器來說，就像是大電熱水瓶，應依季節調整溫度，夏天調低、冬天再調高，強調更換設定也能省電。