520台灣總統就職當天，大陸商務部宣布，決定將參與對台灣軍售的美國企業，分別是通用原子航空系統公司、通用動力陸地系統公司及波音防務、太空與安全集團等3家公司列入「不可靠實體清單」，將禁止上述企業從事與中國有關的進出口活動等，並要求繳交其對台軍售合約金額兩倍的罰款。

大陸商務部網站20日發布「不可靠實體清單工作機制公告」2024年第1號，稱為維護國家主權、安全和發展利益，根據大陸《對外貿易法》、《國家安全法》等有關法律及有關規定，決定將參與對台灣軍售的美國通用原子航空系統公司（GA-ASI）、美國通用動力陸地系統公司（GDLS）列入不可靠實體清單。

公告稱，將對上述美國企業採取4項處理措施，包括禁止上述企業從事與中國有關的進出口活動；禁止上述企業在中國境內新增投資；禁止上述企業高級管理人員入境；不批准並取消上述企業高級管理人員在中國境內工作許可、停留或者居留資格。

大陸商務部同日發布「不可靠實體清單工作機制公告」2024年第2號，同樣基於前述理由和規定，決定將參與對台灣軍售的美國波音防務、太空與安全集團（Boeing Defense, Space ＆ Security）列入不可靠實體清單，同樣對其採取前述4項處理措施。

值得注意的是，公告強調，對上述企業處以罰款，金額為《不可靠實體清單規定》實施以來對台軍售合約金額的兩倍。上述企業應當自公告公布之日起15日內，按照相關法律法規辦理繳款。若逾期不履行決定，不可靠實體清單工作機制將依法採取加處罰款等措施。

不可靠實體清單工作機制去年2月將洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）、雷神飛彈與防務公司（Raytheon Missiles ＆ Defense）列入不可靠實體清單。公告指，有證據顯示，美國凱普拉格斯公司（Caplugs）規避《不可靠實體清單規定》等相關規定，將自中國採購的貨物轉移至不可靠實體清單中企業。