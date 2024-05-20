賴清德總統20日就任之際，大陸軍事科學院前副院長、研究員何雷撰文表示，中美要加強核心利益和重大領域的風險管控，雙方要了解彼此的原則底線，冷靜處理分歧和意外；最重要的是要切實管控台灣問題等涉及中國核心利益方面的風險。

何雷在大陸《環球時報》撰文指出，分歧有大有小、有重有輕、有原則性的和非原則性的。大的、重的、原則性的分歧是不容讓步的。「大同」需要中美兩國一起維護、培育和擴大，「小異」需要中美兩國共同管控，甚至共同努力將其轉化為「大同」，在維護「大同」中管控好「小異」（分歧）。

何雷認為，不能讓分歧成為橫亙在兩國之間的鴻溝，而是要想辦法架起相向而行的橋樑。雙方要了解彼此的原則底線，不折騰、不挑事、不越界，多溝通、多對話、多商量，冷靜處理分歧和意外。

何雷強調，最重要的是切實有效地管控好涉及中國核心利益方面的風險，如台灣、南海、東海等問題；嚴格管控好核力量發展、人工智慧在軍事領域應用等方面的風險。前者是中國不容踐踏的底線和不容逾越的紅線，後者事關人類生死和地球存亡，二者是中美兩國兩軍風險管控的重中之重。

此外，何雷說，中美兩國兩軍建立一些軍事風險管控機制，如中美國防部工作會晤、海上軍事安全磋商機制工作小組會議等，對於管控分歧和風險、防止武裝衝突發揮一定作用。但是，分歧依然存在，風險時有發生，衝突很難避免。

他強調，因此，必須切實落實兩國元首重要共識。同時，還應當在一些重要領域（如大規模殺傷性武器使用、人工智慧在軍事上的應用等）協商制定有效管控分歧和風險的具體規則，以此約束擴大分歧、引發衝突的可能。

何雷還稱，近年來中美兩國元首會晤達成了多項重要共識等。既然如此，就要付諸行動、落地生效，「說到做到，不放空炮」，而不能口是心非，背信棄義，說一套做一套，更不能拉幫結派、打壓對抗，失去信譽。

何雷也說，「中美關係回不到過去，但能夠有一個更好的未來。」這要靠中美雙方真誠地共同努力、相向而行。