第16任總統賴清德、副總統蕭美琴今（20）日上午9點在總統府大禮堂舉行宣誓儀式，兩人面對國旗暨國父遺像，高舉右手宣讀誓詞，隨後進行授與總統印信和副總統之章儀式。9點15分蔡英文總統由賴、蕭陪同步出總統府，上車前說：「好了，你們兩個加油！」正式卸下8年總統身分。

蔡英文總統今天上午8時45分，在總統府與專程前來我國參加第16任總統、副總統就職典禮的友邦元首等外賓握別。總統府祕書長林佳龍、外交部長吳釗燮也在場陪同。

中華民國第16任總統副總統宣誓就職典禮上午在總統府大禮堂舉行。在崇戎樂聲中，蔡英文及賴清德伉儷在武官前導下，由總統府第三局局長（大禮官）丘高偉陪同進入典禮會場，全體觀禮人員均起立迎接致敬。

典禮於9時正開始，蔡英文就主席位，在唱國歌及向國旗暨國父遺像行三鞠躬禮後，監誓人司法院院長許宗力就位，隨後，第16任總統當選人賴清德就宣誓位置。

在就職樂聲後，賴清德面對國旗暨國父遺像，高舉右手宣讀誓詞－「余謹以至誠，向全國人民宣誓，余必遵守憲法，盡忠職務，增進人民福利，保衛國家，無負國民付託，如違誓言，願受國家嚴厲之制裁。」宣誓後並將誓詞遞交監誓人。

繼由蕭美琴就宣誓位置，面對國旗暨國父遺像高舉右手，宣讀誓詞－「余謹以至誠，向全國人民宣誓，余必遵守憲法，效忠國家，如違誓言，願受國家嚴厲之制裁。」宣誓後並將誓詞遞交監誓人。

隨後，進行授與總統印信和副總統之章儀式。賴清德首先接受立法院院長韓國瑜授與「中華民國之璽」、「榮典之璽」、「總統之印」及「總統之章」；蕭美琴也由韓國瑜授與「副總統之章」。

典禮在莊嚴隆重的氣氛中完成。結束後，卸任的蔡英文在9時15分由賴、蕭陪送下走出總統府，蔡向參與就職慶祝大會的群眾揮手道別，並在上車前對賴蕭說：「好了，你們兩個加油！」正式卸下8年總統身分。