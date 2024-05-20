永慶不動產台中勤美園道加盟店今年第一季業績表現超水準！短短3個月就締造3,500萬元業績，成交件數超過80件，若扣掉農曆春節假期，等於幾乎每天成交一件！店東方澤泓善用永慶加盟總部提供的科技工具及聯賣制度，並秉持「誠實房仲」的信念與守則，帶領團隊在競爭激烈的市場上佔有一席之地。

在成為房仲經紀人之前，方澤泓在菜市場擺過攤、做過壽險業務、董事長特助等工作，平均月收入只有2萬多元，加入信義房屋後，第1年業績就達到5、600萬，成為台中區TOP 10的頂尖經紀人，並快速升上店長。但他並不甘於現狀，尤其在結婚成家、孩子出生後，經濟負擔加重，他想創造更高收入，於是在28歲時創業永慶不動產台中勤美園道加盟店。

「當初沒考慮過其他品牌，我認為要做就做最好的。」10年來，永慶不動產台中勤美園道加盟店從一年做2,000萬業績，到去年年業績突破1億元，整整翻了5倍。方澤泓表示，永慶品牌知名度高、形象佳，行銷曝光資源多，客戶會主動上門，以今年3月份來說，客來電量就高達近80通，省下許多廣告花費。

永慶加盟總部不斷優化科技系統與聯賣，助方澤泓創業10年，業績翻5倍。圖片來源：永慶房產集團

曾獲得《IIA國際創新獎》的「房仲聯賣平台」，是永慶房產集團整合科技與聯賣制度，所打造出獨一無二的優勢。目前永慶加盟四品牌店數超過1,400家店，能共享房源、客源，永慶加盟總部制定明確的規範和守則，加盟店互信互助的文化，都讓成交更加迅速、順暢。

「房仲聯賣平台」能快速搜索物件、進行配對、預約帶看，加上去年升級的《i智慧pro》，整合各項系統，並串連電腦、平板、手機，隨時隨地都能使用。方澤泓分享，「上個月有一位同仁於外地度假期間接到客戶來電，即使人在國外，也能透過《行動智能經紀人APP》迅速回應客戶需求，服務零時差，回國後就順利成交。」

挾著種種優勢，方澤泓和創業夥伴目前已擁有4家加盟店，除了收入翻倍成長，工作時間的分配更加高效，與家人間的關係也不因忙碌工作而失衡，讓他相當滿意。其他房仲品牌加入的夥伴，業績與收入同樣大幅提升，「我們有一位同仁從同業轉職至永慶不動產後，去年業績接近600萬，年收入突破300萬，是過去年收的6倍！」

從業14年，除了持續強化房產專業知識，方澤泓認為擁有良好的態度與觀念同樣重要，幫客戶做好詳盡的屋況調查、行情分析，並誠實以告，維護買賣雙方權益，才是長久經營之道。

方澤泓為犒賞同仁的努力，去年尾牙時發出超過700萬元獎金，和大家一起分享甜美的成果。他也積極招募新夥伴加入，朝著每年開1店的目標前進。他相信，「團隊越大，能量越強，在巨人的肩膀上前進，腳步總是比較輕鬆的」，永慶房產集團在台灣是最大的房仲品牌，選對品牌就是成功的捷徑，而方澤泓就是最好的例子。