關注美股上周五表現，終場四大指數漲跌互見，道瓊工業指數上漲134.20點，或0.33％，收在40003點；標普500指數上漲6.17點，或0.11％，收在5303.27點；Nasdaq指數下跌12.34點，或0.07％，收在16685.9點；費半指數下跌34.5點，或0.68％，收在4983.02點。

美股表現分歧，四大指數收盤漲跌互見。由於歐元區公布4月通膨年增2.4％、持平3月水準，使ECB於6月開始降息的市場預期降低。而且，聯準會理事Bowman淡化美國4月CPI數據降溫，重申如果美國通膨降溫的進展停滯或是反轉，將支持聯準會在需要時升息，推升各年期美債殖利率迅速上升至當日盤中新高，壓抑AI、半導體等科技股跌多漲少，此外，「散戶抱團股」的熱情亦持續消退，精神指標GAMESTOP（GME-US）本周漲幅從接近2倍，大幅收窄至約27％。

不過，受惠商品價格普遍上漲，包含能源、金融、原材料等周期股表現強勢，帶動道瓊指數站上40,000點大關。

統一投顧分析，美國取消中國太陽能關稅豁免： 拜登政府正在推動一整套政策，來強化國內的太陽能板供應鏈；包括擴大關稅範圍，對使用國產太陽能板的綠能開發商提供減稅指引，並承諾將加強監視不公平貿易的訊息。美國為保護國內太陽能板製造業，將廢除進口雙面太陽能板豁免14.5％關稅措施。此舉針對中國業者明顯，將有利於台系太陽能業者。

技術面來看，台股在電子、金融、傳產輪漲帶動下，上周指數再度刷新歷史新高，指數沿著5日均線緩步上攻，日KD指標在80之上鈍化，MACD指標紅色柱狀體也同步增加，顯見多頭動能強勁。預期在類股健康輪動下，配合520行情指數有機會再創新高。