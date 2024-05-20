【520就職】賴清德籲重啟觀光、陸生就學 正視中華民國存在事實 @ChinaTimes

賴清德總統520宣誓就職，在備受矚目的就職演說，他以「打造民主和平繁榮的台灣」為題，並對兩岸釋出善意；希望中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民的選擇，拿出誠意，和台灣民選合法的政府，在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作，可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮。

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賴清德指出，我們有追求和平的理想，但不能有幻想。在中國尚未放棄武力犯台之下，國人應該了解，即使全盤接受中國的主張，放棄主權，中國併吞台灣的企圖並不會消失。

他說，面對來自中國的各種威脅滲透，我們必須展現守護國家的決心，提升全民保家衛國的意識、健全國安法制，並且積極落實「和平四大支柱行動方案」強化國防力量，建構經濟安，展現穩定而有原則的兩岸關係領導能力，以及推動價值外交，跟全球民主國家肩並肩，形成和平共同體，來發揮威懾力量，避免戰争發生，靠實力達到和平的目標。