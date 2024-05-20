台中某高中前往墾丁畢旅後，學生在臉書爆料，旅行社導遊在行程中公開言語性騷擾，指稱「如果沒有認真聽，可能會發生我把舌頭伸進你嘴巴喇十八圈」、「小心沒人要」等。校方今天已請旅行社到校說明，召開性平會調查，領隊與旅行社是否違反《性平法》，稍後將公開說明。

該高中於15日到高雄、墾丁畢業旅行，為期3天2夜。結束行程後，有學生在臉書臉書社團爆料， 指稱導遊公開對全車女學生講出：「你們如果沒有認真聽，可能會發生我把舌頭伸進你嘴巴喇18圈的事情」、不只一次講「以後可能會交不到男朋友」、「小心沒人要」等語。

爆料學生強調，僅針對不當言論，其餘行程上、晚會上的不滿不再討論，希望得到妥善處理，不要讓學妹也遇到這種爛事。

爆料發言引發校友及網友熱議，紛紛留言「感覺這位領隊好適合拔舌地獄喔」、「知道這間很爛不知道這麼爛」、「這還不告嗎？」，還有網友留言「這間已經不是第一次」，「之前帶隊的一直開嘲諷說，你們看起來只會讀書」。

隨後更有人發文「校方真的應該要積極地處理，給學生和家長一個交代，不要用息事寧人的方式敷衍學生和家長們」。

校方今天一早已請旅行社到校說明，稍後將公開對媒體說明。