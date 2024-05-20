技專校院招生委員會聯合會今天表示，113學年五專優先免試入學自5月20日起至24日止受理報名，招收對象為國中應屆、非應屆畢業生或具同等學力者。這個招生管道計有41所公私立技專校院參與，184個科（組），提供1萬5740個招生名額（含原住民等7類特種生名額）。

參加五專優先免試入學，國中應屆畢業生以國中學校集體報名為原則；非應屆畢業生或具同等學力者以個別網路報名辦理。參加的免試生可依志向，採網路選填跨校跨科（組）30個志願，經電腦統一分發放榜。

113學年五專優先免試入學採計國中在校「多元學習表現」（含服務學習及競賽）、「技藝優良」(以單一學期之百分制擇優採計，百分制成績小數點以後無條件捨去)、「弱勢身分」、「均衡學習」（包括健康與體育、藝術(或藝術與人文)、綜合活動及科技五學期平均成績，平均成績小數點以後無條件捨去）、「國中教育會考」（含寫作測驗）及「志願序」等項目。

技專校院招生委員會聯合會主任王錫福表示：「就讀五專前三年除免學費優惠，減輕學生的就學負擔。此外，五專授課師資均為大學講師，著重培養學生一技之長，學校可提供同學學習專業技能的最佳環境，達到畢業即就業。」

聯合會提醒免試生，可至113學年全國五專優先免試入學聯合招生委員會網站查詢相關資訊，另外113學年五專優先免試入學招生簡章及報名表也可到上述網站免費下載。諮詢專線（02）27725333。