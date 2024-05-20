小S（徐熙娣）除了與她一同組團出道的姊姊大S徐熙媛外，還有一個鮮少露面的大姊徐熙嫻（珍珍）。從小S過往分享的互動中，可知三姊妹感情十分親密。而昨（19）日小S發文替大姊慶生，忍不住感嘆：「我大姐竟然50歲了！真的不敢相信」。

小S回憶，小時候大姊經常騎著腳踏車載著她去吃早餐、租漫畫，「她工作賺到的第一份薪水，問我：『婷（小S乳名為婷婷），你想要什麼禮物？』」讓她忍不住感嘆：「好多小事浮上我心頭」。最後她也不忘送上祝福，「珍珍，妹妹愛你，生日快樂，在我心中你永遠是個少女！」

小S上傳與大姊合拍的影片。（圖／小S臉書）

貼文中小S還附上一段與大姊的影片，姊妹倆將手疊放在一起，似乎是想測試家中愛犬的反應，過程中兩人相視而笑，畫面相當溫馨。貼文曝光後，許多網友都紛紛留言祝福，並表示羨慕姊妹倆的好感情，「有姊妹可以一起打鬧超級幸福」、「姐妹感情真好，得珍惜呀」；此外，也有人稱讚大姊保養得宜，「大姐笑起來跟徐媽媽超像，都好美」。

不同於大小S活耀於演藝圈中，大姊的個性較為低調也很少公開露臉，但從小S的社群中還是可以見到她的身影。小S還曾分享過兩人撞衫的經歷，「我說來拍照，她說我不露臉，因為我不想紅，好想揍她，以為一張照片就會紅喔！」逗趣對話笑翻不少網友。