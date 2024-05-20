伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）19日訪問鄰國亞塞拜然回程時， 其搭乘的直升機在飛行中因重落地迫降而發生事故。中國外交部20日表示，將為伊方救援工作提供一切必要支援和協助。

大陸外交部官網訊息顯示，中國外交部發言人稱，中方對萊希總統乘直升機發生「硬著陸事件」深感擔憂，祝願萊希總統及機上人員安然無恙。中方正在密切關注相關事態，並將為伊方救援工作提供一切必要支援和協助。

據伊朗國家電視台報導，萊希的直升機事故地點，在與亞塞拜然接壤的城市喬爾法（Jolfa）附近，距離伊朗首都德黑蘭西北方約600公里。伊朗通訊社指出，直升機據信在迪茲馬（Dizmar）森林保護區墜毀 。

伊朗內政部長瓦希迪（Amir Vahidi）表示，與萊希同機者曾設法撥打緊急電話，當局已派出20支救援隊趕往當地，但由於交通不便、風雨交加，大大增加救援難度。