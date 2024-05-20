聯亞生技創辦人王長怡與女兒胡世一為了公司經營權，在台美同步展開訴訟戰，繼美國紐約最高法院今年5月已對王長怡發出臨時禁制令，要求她出席聽證會後，胡世一因不滿她提名的子公司聯亞藥董事人選，全遭公司派刪除，日前向智慧財產及商業法院聲請定暫時狀態之假處分，智財法院定於今天下午開庭，預料雙方將激烈交鋒。

王長怡、胡世一母女的法律戰，一路從美國打回台灣，王長怡2022年7月間在美國紐約提起民事訴訟，控告美商United Biomedical, Inc.（UBI）公司及包括女兒胡世一在內的4名董事，請求法院裁決認定她擁有UBI的大多數股份及相關損害賠償的合法權力。

但UBI於2023年12月間提出反訴，指控王長怡從未擁有她聲稱的認股權，不擁有UBI的大多數股份，也不控制UBI，無權代表UBI行事，並向法院提告請求對王長怡進行欺詐、民事盜竊、多項違反其對UBI應盡的受託責任及相關損害賠償。

不過，今年3月，王長怡的律師突然向法院聲請撤回為王女訴訟代理人的委任關係，獲法院裁准。UBI今年5月向法院提交「臨時禁制令和初步禁制令聲請備忘錄」，經美國紐約最高法院審理裁准，法院5月15日對王長怡發出「要求說明命令及臨時禁制令」。

法院命令王長怡應在美國紐約最高法院商業部門James Hudson法官主持下，出席於 2024年 5月 31日 舉行的聽證會，臨時禁制令並要求王女在聽證會舉行前，不得對外表示她是 UBI多數股份的所有者或持有者，及干涉或阻礙UBI現任董事代表UBI履行職責等7項行為。

胡世一因聯亞生技子公司聯亞藥，將於6月6日全面改選董事，便以UBI TW Holdings, LLC（UBI台控）大股東身分，提名聯亞藥現任董事長陳啟祥在內的8席董事候選人；王長怡則以聯亞生技名義提名5席董事、4席獨立董事；另名大股東印尼台商劉雙全也提名2席董事。

聯亞藥4月16日舉行董事會審查董事候選人名單時，以提名文件之印鑑與股東登記印鑑不符為由，將胡世一方面提出的候選人全數刪除，對此，胡世一認為權益受損，向智慧財產及商業法院聲請定暫時狀態之假處分，要求6月6日聯亞藥不得就目前董監名單進行改選。智財法院定於今天下午開庭，預期王長怡、胡世一母女雙方律師團將激烈攻防。