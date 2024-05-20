高雄沿海一路昨天下午發生一起嚴重的死亡車禍，一名17高職女學生，無照騎乘機車要去幫朋友慶生，途中為了閃避路邊違停的轎車，人車重心不穩倒地，慘遭簡姓男子駕駛的聯結車輾過當場慘死。警方隨後傳喚違停的黃姓車主到案，偵訊後，將簡、黃2名駕駛依過失致死罪，移送高雄地檢署偵辦。

警方調查，昨(19日)下午3時許，黃姓男子將轎車違停在沿海一路的捷運站出入口慢車道，此時黃姓少女騎車行經過該路段時，為了閃避黃男的違停轎車，只好切至內側車道超車，沒想到，簡男（62歲）駕駛聯結車行駛快車道，從後撞上黃女機車，黃女也滾落聯結車下，當場被車輪輾過而亡，機車則噴飛撞上黃男轎車。

警方初步了解，黃女就讀高雄市某高職，為了幫朋友過生日，無照騎乘姊姊機車出門，監視器拍下他騎機車行經小港捷運站的最後身影，數秒後便發生死亡車禍，警方訊後將簡、黃2人依過失致死罪嫌移送高雄地檢署偵辦；除此之外，警方再對黃男違停行為開單告發，至於詳細肇事責任，仍待交通隊進一步調查釐清。