伊朗紅新月會（Red Crescent Society）指出，救難隊員20日清晨已經抵達伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）直升機失事地點附近，但情況「不佳」，伊朗官員透露，直升機「完全燒毀」，萊希生還的希望很低，機上所有乘客恐怕均不幸罹難，後續伊朗官媒紛紛報導，失事現場「無人生還」。伊朗官媒也公開直升機墜毀的超清晰空拍畫面，伊朗官媒推測，直升機疑似撞山墜毀。

CNN報導，伊朗官媒IRINN及半官方的梅爾通訊社（Mehr）等報導，載有萊希等人的直升機失事現場「無人生還」。

BREAKING: VIDEO OF IRAN PRESIDENT RAISI HELICOPTER ACCIDENT LOCATION HAS BEEN RELEASED pic.twitter.com/VUENflpjg4 — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) May 20, 2024

美聯社等稍早報導，伊朗紅新月會主席柯里凡德（Pir Hossein Kolivand）於當地時間20日清晨表示，救難人員已經看見2公里外的直升機。柯里凡德並未說明更多細節，距離伊朗總統萊希及外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）等人失聯已逾12小時。

伊朗紅新月會（Red Crescent Society）指出，救難隊員20日清晨已經抵達伊朗總統萊希直升機的失事地點，但情況「不佳」。圖為19日伊朗總統萊希搭乘的直升機從伊朗與亞塞拜然的邊界起飛。（圖／路透社）

一名伊朗官員向路透社表示，直升機「完全燒毀」，伊朗總統萊希生還的希望很低，機上所有乘客恐怕全數罹難。

另外伊朗官媒報導，失事現場「沒有生命跡象」。報導指出，失事地點位於陡峭的山谷，救難人員尚未抵達現場。

土耳其記者索伊盧（Ragıp Soylu）也在網路上分享一段伊朗SNN電視台播映的墜機現場空拍畫面，他指出，這是至今最清晰的墜機現場空拍畫面。影像顯示，直升機墜毀在樹林中，周遭有大片疑似微燒得焦黑的痕跡，不過現場已經沒有濃煙或火勢。CNN指出，這段畫面由伊朗紅新月會所拍攝。

BREAKING — The most clear aerial footage of Raisi helicopter crash site in Iran so far pic.twitter.com/G2J9QfYUKO — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 20, 2024

路透社引述伊朗官媒指出，影像顯示，萊希的座機疑似撞山後墜毀。