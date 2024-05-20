教育部部長鄭英耀、政務次長張廖萬堅、葉丙成今天就任。其中鄭英耀曾是小學老師及高雄市教育局長，也做過大學校長，在國教及高教領域都有豐富經驗，在歷任教育部長中並不常見。

鄭英耀為政治大學教育研究所博士，曾任中山大學校長、教育研究所講師、副教授、教授（曾兼任行政副校長、社會科學院院長、學務長、教育研究所所長）、嘉義縣竹崎鄉光華國民小學教師、高雄師範學院助教、世界教育研究學會（WERA）創會會員及理事、全球華人創造力學會（GACC）理事長、台灣教育研究學會（TERA）創會理事長、高雄市教育局局長、台灣產學策進會理事長、高等教育評鑑中心基金會董事、工業技術研究院董事、中山學術研究基金會董事、教育部顧問兼創造力教育領域召集人等職。

張廖萬堅為東海大學EMBA高階經營管理碩士在職專班碩士，曾任台中市議會（省轄市）第14屆、第15屆、第16屆議員、台中市議會（直轄市）第1屆、第2屆議員及第9屆、第10屆立法委員等職。

葉丙成為美國密西根大學電子工程與電腦科學系博士，曾任台灣大學助理教授、副教授、教授、台灣大學創新設計學院副院長及社團法人中華民國無界塾創新教育協會理事長等職。