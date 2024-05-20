中國人民銀行（大陸央行）上周五推出4項措施支撐房地產，人行旗下《金融時報》引述市場人士指出，從推動房貸利率市場化的角度看，當前不失為一個較好的時間窗口，經濟恢復向好的態勢不斷增強，各方面對房地產市場供需關係發生重大變化有更深認識，進一步優化相關政策是順勢而為。

報導指出，市場人士表示，大陸地方政府進一步穩定房地產市場需要新的政策空間。當前，房地產市場仍處於恢復過程中，房企還有流動性壓力。地方政府也在積極採取措施，支持當地房企應對困難。

報導稱，據了解許多地方政府希望取消當地房貸利率下限的意願強烈。業內人士判斷，若大陸絕大部分城市取消房貸利率下限，未來房貸利率還會有明顯下降，有助於繼續釋放剛性和改善性購房需求，緩解房企回款壓力。專家預計，此次政策調整後，將有更多城市取消房貸利率下限，個別保留當地下限的熱點城市自主定價空間也會明顯擴大。

對於銀行來說，業內專家表示，銀行可通過「以量補價」的方式保持穩健經營。未來，房貸仍是銀行最優質的資產，預計政策實施將帶動銀行房貸新發放量增加，在一定程度上可以彌補利率下降減少的利息收入。