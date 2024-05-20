近日，中國人民銀行發佈最新資料顯示，今年第1季的綠色貸款保持高速增長，截至第1季底，本外幣綠色貸款餘合計33.77兆元（人民幣，下同）、年增率高達35.1％，高於各項貸款增速25.9個百分點，且第1季增加3.7兆元，單季增量金額也創歷史新高。

根據《人民日報》報導，其中，投向具有直接和間接碳減排效益項目的貸款分別為11.21兆元、11.34兆元，合計占綠色貸款的66.8％。

分用途來看，基礎設施綠色升級產業、清潔能源產業和節能環保產業貸款餘額分別為14.57兆元、8.72兆元和4.79兆元，年增率分別是31.4％、39.4％和34.4％，第1季分別增加1.48兆元、8536億元和5757億元。

再分行業來看，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業綠色貸款餘額7.89兆元，年增31.3％；交通運輸、倉儲和郵政業綠色貸款餘額5.62兆元，年增16％。