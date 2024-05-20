台灣藥品大廠「永豐化學」生產生理食鹽水等輸液，占市場高達7成，卻因為違反「藥事法」PIC／S GMP相關規定，遭食藥署勒令關廠，導致全台缺藥。衛福部準次長林靜儀在臉書表示，醫院點滴輸液短期供貨短缺，會先行處理緊急增加製成及專案進口。對此，胸腔內科醫師蘇一峰狠酸，「總是能把危機化成商機，真是嘆為觀止」。

胸腔內科醫師蘇一峰今早在臉書發文，指出政府先低價拔掉藥廠產線，讓藥廠做不下去，全台大缺貨病人有危險，等全台缺藥危機後，再啟動專案進口買藥，真的是嘆為觀止，總是能把危機化成商機。

蘇一峰表示，從缺疫苗、缺口罩、缺電、缺蛋，到現在缺點滴，危機就是商機，怒批「先把民生物資搞成缺貨，再專案撥款灑錢給綠友」。

另外，蘇一峰指出，明明物價一直漲，一碗滷肉飯從20元漲到50元，但藥品價格卻一直跌，20年前注射用的無菌點滴一包從56.7元，20年過去後一包從被砍到25.6元，感嘆「現在缺藥變成國安危機，沒有點滴開刀的患者，重症的患者等會很慘」，最後還反諷「沒關係仁醫裡面有教，我們可以自己煮點滴！只是有細菌大家忍耐一點。」