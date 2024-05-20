該證券預期歐央將領先聯準會在6月開始降息，2024年全年料有四次降息，每次降息一碼，到年底基準利率將降至3％。加拿大、紐西蘭和南非央行也已準備好開始調降利率。巴西和墨西哥央行實際利率雖然很高，但隨著全球降息週期的擴大，它們似乎有很大的降息空間。
另外隨著美國核心CPI在4月出現放緩，以及越來越多跡象顯示美國經濟正在放緩，野村證券對於聯準會在7月降息的信心也在上升。它預期聯準會有望7月進行首次降息，今年降息兩次，到今年底的利率預計為4.88％。
野村證券發布最新報告指出，全球多國央行貨幣政策將與聯準會脫鉤，加入降息潮行列。從現在到6月底，歐洲央行、瑞士銀行、加拿大銀行、波蘭央行都將降息，此外還有許多國家央行也將採取鴿派立場。
該證券預期歐央將領先聯準會在6月開始降息，2024年全年料有四次降息，每次降息一碼，到年底基準利率將降至3％。加拿大、紐西蘭和南非央行也已準備好開始調降利率。巴西和墨西哥央行實際利率雖然很高，但隨著全球降息週期的擴大，它們似乎有很大的降息空間。
另外隨著美國核心CPI在4月出現放緩，以及越來越多跡象顯示美國經濟正在放緩，野村證券對於聯準會在7月降息的信心也在上升。它預期聯準會有望7月進行首次降息，今年降息兩次，到今年底的利率預計為4.88％。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。