該證券預期歐央將領先聯準會在6月開始降息，2024年全年料有四次降息，每次降息一碼，到年底基準利率將降至3％。加拿大、紐西蘭和南非央行也已準備好開始調降利率。巴西和墨西哥央行實際利率雖然很高，但隨著全球降息週期的擴大，它們似乎有很大的降息空間。

另外隨著美國核心CPI在4月出現放緩，以及越來越多跡象顯示美國經濟正在放緩，野村證券對於聯準會在7月降息的信心也在上升。它預期聯準會有望7月進行首次降息，今年降息兩次，到今年底的利率預計為4.88％。