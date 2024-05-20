M痘疫情持續，疾管署表示，最新研究發現，剛果民主共和國出現新的Ib分支病毒株，人際傳播風險更高。國內陸續新增M痘病例，今年新增8例，北、中、南、東部皆有本土病例，顯示社區仍有傳播風險，提醒民眾仍不可掉以輕心，符合疫苗接種條件的民眾，應儘速完成2劑疫苗接種，保護自己也保護他人。

我國自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至5月15日累計確診367例病例，分別為346例本土及21例境外移入。疾管署發言人曾淑慧表示，今年共新增8例，分別為6例本土及2例境外，在北、中、南及東部均有本土M痘病例，顯示社區仍有M痘傳播風險。

曾淑慧說明，M痘病毒可分為第一分支(I)病毒和第二分支(II)病毒，其中第二分支(II)病毒包括IIa和IIb兩子分支，原流行於西非，症狀較緩和，其中IIb自2022年起為全球疫情主要流行株，亦為國內個案目前檢出病毒株。

而第一分支(I)病毒則流行於中非，重症率及死亡率較高，剛果民主共和國為既有疫區。而該國自2023年1月起已通報超過1萬9000名疑似M痘病例，及900多名死亡個案。另外，該國自2023年9月出現新的Ib分支病毒株，人際傳播風險較原本流行的Ia分支更高。I、II型病毒均已從「動物傳人」發展為「人傳人」。

疾管署呼籲，雖目前國內未檢出M痘第一分支(I)病毒株，但國際間旅遊頻繁，民眾仍不可掉以輕心，須注意個人防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域。接種疫苗為預防M痘感染的最有效方式，經統計，「未接種疫苗者」感染機率約為「接種1劑疫苗者」的2倍，更是「完整接種2劑疫苗者」的5倍。

疾管署提醒，符合M痘疫苗接種條件的民眾，包括：近1年有風險性行為者（多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等）、過去曾罹患性病，或性接觸對象有前述任一情形者等，應儘速完成2劑疫苗接種，可獲得高達9成保護力。截至5月15日，國內已有7萬7981人接種M痘疫苗，其中已完成2劑疫苗接種者為5萬740人。目前全國共167家合作醫療院所可提供接種服務。