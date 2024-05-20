1993年男子呂金鎧被控性侵殺害女大學生，他被判處有期徒刑15年（強制性交罪）、10年（殺人未遂罪），應執行有期徒刑20年定讞，他聲請再審，台灣高等法院裁定開始再審，檢方不服提抗告，最高法院將再審裁定撤銷。

最高法院認為，共犯陳錫卿指證呂男當時負責按壓被害人讓陳男性侵，所以被害人陰道內精子細胞之DNA只有共同被告陳錫卿，符合卷證資料內容，且呂雖未直接性侵也恐構成共同正犯，因有須再調查事由，撤銷開始再審裁定，由高院更為裁定。

本案發生於1993年間，范姓女大學生應徵家教，前往當時台北縣中和市公寓面談後喪命；檢警追查，認為住戶呂金鎧與借住的友人陳錫卿涉有重嫌，檢警指控，有妨害風化前科的陳男假釋，投靠呂男；陳佯稱找家教，與呂制伏范女並性侵得逞，另以衛生褲在范女頸部打死結，導致范女窒息死亡。

一審判處陳、呂2人死刑，官司纏訟10多年，高院更六審認定是陳打死結後才導致范女死亡，判呂20年徒刑，陳死刑。呂在更六審判決後放棄上訴而定讞。

更七審委託刑事局鑑定DNA，發現死者下體沒有呂精液，改認定呂並非共犯，仍判陳死刑；直至更十一審又認定陳、呂為共犯，判陳死刑，最高法院2009年間駁回陳上訴而定讞。

高院認為，刑事警察局法醫室以最新PCR-STR、16個基因位之DNA技術實施鑑定，確認被害人陰道內精子細胞之DNA與共同被告陳錫卿相同，而與呂金鎧不同，且呂金鎧所指警方對其刑求一事，尚非完全無稽。

高院再審指出，呂金鎧之前經高院更六審判刑20年確定，但宜蘭縣政府警察局鑑識科出具之犯罪現場重建鑑定報告，參酌共同被告陳錫卿先後之供述內容，顯示陳錫卿所為不利於呂金鎧之供述，實有疑問，確定判決認定之事實，已有高度可能遭到推翻裁定開始再審，但遭最高法院撤銷。

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