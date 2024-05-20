【520就職】賴清德就職總統！ 立法院長韓國瑜親授「中華民國之璽、榮典之璽」 @ChinaTimes

第16任總統副總統今天上午9點舉行宣誓儀式，準總統賴清德從立法院長韓國瑜手中接下「中華民國之璽」、「榮典之璽」，兩人世紀同框，合照時賴清德全程嘴角下垂，韓國瑜則表情肅穆，相當有戲，網友直呼是「傳奇一幕」。

典禮於9時正開始，蔡英文總統就主席位，在唱國歌及向國旗暨國父遺像行三鞠躬禮後，監誓人－司法院院長許宗力就位，賴清德和蕭美琴陸續面對國旗暨國父遺像，高舉右手宣讀誓詞。

隨後，進行授與總統印信和副總統之章儀式。賴清德從韓國瑜手中接下「中華民國之璽」、「榮典之璽」、「總統之印」及「總統之章」，兩人合照時，完全看不出參加慶典的欣喜之情。

在網路觀看直播的網友紛紛在PTT中發言，笑稱真是「傳奇一幕」、「有夠違和」，還有人說韓一臉嚴肅「真不習慣」，「來了趣味的畫面」。

賴清德、蕭美琴隨後接受外賓祝賀，日本眾議員、安倍晉三姪子岸信千世特別前來祝賀，特別與賴清德總統分享手上所戴著的是安倍晉三的手錶。