日本花式滑冰王子羽生結弦，去年8月無預警宣布已婚，卻在11月閃電結束105天的短命婚姻。與妻子「美女小提琴家」末延麻裕子的離婚原因，至今仍眾說紛紜，如今卻爆出他寧願不賺錢，也要急著把新婚房脫手，最後是以約1億日幣（折合台幣約2200萬）的價格賣出。

根據日媒《女性自身》報導，羽生結弦2022年3月以現金買下位於仙台2戶高級大樓頂層，每間面積約30坪，其中一戶自己和前妻住，另一戶就是給雙親和姐姐住。不過離婚半年後，前妻麻裕子搬回東京，他也似乎有意揮別過去，傳出4月中旬，把其中一戶賣給房地產公司。而擔憂會發生粉絲買房的狀況，目前報導指出羽生一家人已經搬離。

此外，房仲業者描述羽生結弦新婚房的內部裝潢，除了有大衣櫃之外，還有數間臥室，似乎早已考量到未來養育小孩的需求。但根據日媒報導，羽生結弦與末延麻裕子結婚後，媽媽仍一直跟在他身邊照顧，難有兩人世界；另外羽生結弦的個人經紀公司，也由父母擔任董事，導致女方無法融入，最終結束這段婚姻。房仲表示，這間新房倘若再等一段時間，絕對能賣到更好的價格，不過羽生結弦選擇與當初購入差不多的金額售出，推測應該是急於脫手。而對出售新婚房的種種傳聞，羽生結弦所屬公司則表示不予回應，似乎不願多談此事。