一名女子對星巴克的抹茶拿鐵情有獨鍾，得知全聯開賣期間限定星巴克抹茶拿鐵即溶粉後，一連跑了3家門市都撲空，在公司附近看到有貨後，為避免日後想喝買不到，她暴買8盒，她說喝起來不甜膩，將資訊PO上網後，買過的人也讚好喝，另也有人推薦到電商下單，可送馬克杯。

原PO昨（19）日於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》指出，日前收到全聯LINE官方訊息，賣場開始販售期間限定的星巴克抹茶拿鐵，她跑了3間門市都沒買到，直到在公司附近的全聯看到有貨，立刻狂掃8盒。

原PO讚星巴克的抹茶拿鐵喝起來不會很甜膩，同事看到她買8盒非常震驚，她笑喊「我真的怕買不到」，並推薦給其他人。

圖文曝光，許多網友也讚好喝，除了用熱水沖泡外，也推薦用溫牛奶沖，風味更好，若在全聯買不到，也可到7-ELEVEn或電商購買，其中電商下單6盒還送一個馬克杯，但也有人說甜份太高，不喝甜的人恐喝不習慣。