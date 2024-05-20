今年適逢大陸建政75周年，據港媒披露，香港立法會擬選在10月1日 （大陸國慶日）前後組團訪問北京。倘若成行，這將是香港回歸後，法會首次組團訪京。有建制派認為，本屆立法會通過香港《基本法》23條立法，與港府共同完成憲制責任，此次訪京有重要象徵意義。

據星島網報導，早在去年下半年就曾傳出類似消息。當時打算由特首李家超或政務司司長陳國基率團，以參加「學習考察班」為由訪問北京，但最終沒有成行。當時立法會主席梁君彥解釋，原希望全體議員訪京及拜訪各部委，但因時程安排問題，未能成行。

星島網稱，部分議員近期已接獲通知，預留今年9月下旬時間，叮囑勿離港外遊，但沒透露具體行程，預料全部89名立法會議員均會獲邀。有議員承認，近期收到通知要預留「十一」前後時間，未知地點或行程，成行與否仍有待敲定。

報導還稱，有資深立法會議員稱，大陸國慶活動一般「逢五小慶、逢十大慶」，5年前國慶70周年期間天安門廣場有大型閱兵，今年則未知有何具體活動，現階段只能等通知，但若首度以「特區立法會全體議員」名義前往北京參與慶祝，無論如何都是好事。

報導表示，立法會組團到大陸訪問其實已成平常事，2023年4月李家超率領全體議員到訪大灣區的大陸城市；例如2014年曾訪問上海，拜訪上海市領導、參觀上海虹橋商務區等，但當時的「重頭戲」是與大陸中央官員討論香港政改方案，多名泛民議員有參加。

有現任議員指出，立法會落實「愛國者治港」，高效審議23條立法草案，並全票通過，對「一國兩制」發展有重要里程碑意義，倘趁大陸國慶75周年邀請全體議員上京亦合理。他指假如成行，希望可獲安排留京觀看大陸國慶升旗禮，並與負責港澳工作的中央官員會面。

全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，一般而言北京如有重大慶典，都會由特區政府帶領各界人士組成的代表團上京參與，未必是單獨以立法會名義，因此可能出現的模式，是特區政府率領香港各界前往北京，而「立法會全體議員」是當中的參與者，這同時也象徵立法會在新政治秩序下運作走向正常化。