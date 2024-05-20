新任總統賴清德、副總統蕭美琴20日就職，前總統陳水扁一早也在臉書發文，除祝賀賴蕭配就職政躬康泰、國運昌隆外，還回顧「賴的起手式，扁的過去式」，直指賴清德當選後宣布退出新潮流系、捐出選舉補助款，當年他當選總統後也退出正義連線，還將兩屆總統選舉補助款3億4000多萬元全數捐給民進黨，並募款2億多元幫助民進黨。

陳水扁表示，先前有媒體肯定賴清德在1月17日的民進黨中常會做了2件事，第一是退出新潮流派系運作；第二是捐出總統選舉補助款1億6000多萬元，還說過去民進黨籍總統沒人退出派系；1996年首次總統直選以來，歷來候選人也都會依法收下選舉補助款。

阿扁說，殊不知他自許全民總統，早就退出正義連線的派系運作，該派系也在游錫堃主席任內通過解散派系的決議後真的解散；至於總統選舉補助款第一個全部捐出的也是他，2000、2004兩次總統大選選舉補助款共3億4000多萬元全部捐給民進黨全權使用，且沒任何指定用途。

陳水扁指出，2008年8月26日有媒體報導說，民進黨清查陳水扁前總統執政8年對黨的所有捐款與募款，除2次總統大選捐給黨的選舉補助款3億4000餘萬元外，據指出，民進黨也查出，阿扁在過去8年的立委、總統、縣市長選舉協助黨募款2億多元。