113會考昨天落幕，國文科讓全台各地考生哀聲不斷，高丰國文團隊教戰。(高丰國文團隊提供)

113會考昨天落幕，國文科讓全台各地考生哀聲不斷，許多學生都認為「寫起來不順」、「文言文不好翻，白話文也要想很久」。高丰國文團隊的高丰老師表示，國文科考題一年比一年更活，難度高低的關鍵，決定在考生準備考試時的訓練方向。今年無論白話文言，判斷文章主旨與其涵義、寓意為關鍵能力，需要多理解一層才能得到答案。

高丰國文團隊的宏文老師分析，今年白話閱讀的考題方向以生活素養為主，以社群媒體、問卷、廣告文宣等形式入題，可見大考中心企欲檢視考生是否能將閱讀能力活用於生活之中。另外，考生須從課文著手，培養自主評論文章的能力，如21題的議論文字結構與24題的比喻象徵，都不脫課文基礎文體的範疇。

宏文也提到，題組的安排展現了新課綱對國文科的期待，純文學性的文本比重降低，並納入各種不同領域面向與圖文轉換的素材，不僅呼應課綱裡文意理解或字詞解釋的重要性，同時也有延伸解釋與評論的題型，作為搶進A＋＋的關鍵題，如36、39等題。

高丰國文團隊的官靖老師解析今年的國學與語常相對於往年更顯基礎的重要，也再再顯示學生不必再死記硬背艱澀的國學常識與刁鑽的成語形音義。3、10、11、20等題分別測試敬謙詞、漢字形體、題辭、漢字結構等經典語文常識。宏文老師指出，7題看似考標點符號與斷句，實則測驗學生對文言句型與譬喻修辭的掌握，是很成功融合各種能力的題型。

高丰國文團隊的京君老師認為今年與去年雷同，都以圖像引導學生作題，且不另外訂定題目。且與「108年青銀共居」考題類似，都需關心現實社會並寫出個人經驗與看法。考生未來準備寫作測驗時，除了傳統的敘事、描述手法外，也可以多訓練對時事的分析以及文章架構。會考就是小型的學測，建議書寫時可以採以理性與感性混合的筆法，融入個人經驗，對時事提出自己的看法，展現出獨立思考的能力。

京君老師說今年作文可以提及的幾個要點：1. 以誇張的對比的方式吸引點擊率（影響：同時也反映出社會對於各項專長的接納性提高，不再只是萬般皆下品、唯有讀書高）

2. 針對部分有興趣的民眾來吸引目光（影響：物價逐年上漲後，對於銅板價等關鍵字會更加有興趣）

3. 以「這樣做」等模糊字眼增加點閱率（影響：台灣地狹人稠，可以加入前陣子的路權等道路時事問題）

4. 以誇張的數據來吸引需求者的目光（影響：容貌焦慮、社會對於美仍具有單一性的標準）