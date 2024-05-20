新北市連續5屆蟬聯獲獎全國第一，今發表針對5.5歲到11歲童軍設計的工具書「稚齡童軍暨幼童軍活動寶典」。（陳慰慈攝）

新北市連續5屆蟬聯獲獎全國第一，今發表針對5.5歲到11歲童軍設計的工具書「稚齡童軍暨幼童軍活動寶典」。（陳慰慈攝）

教育部童軍績優評選，新北市連續5屆蟬聯獲獎全國第一，今更發表針對5歲到11歲童軍設計的工具書「稚齡童軍暨幼童軍活動寶典」，工具書電子檔同步公告新北市社會教育資源網，並預計於9月將寶典發送至新北市212所公立國小作為教學運用，

教育局長張明文表示，童軍教育是從小最重要的品德教育，能夠擁有服務學習良好態度的養成，對他這一生會有非常大的幫助，童軍教育是最棒的實踐品德教育途徑與重要的教育方式，如各校能落實童軍教育，相信孩子的品性的行為及生活技能都不會差。

張明文說，新北市向來是全國童軍教育領頭羊，集結童軍教師逐步編輯童軍教材，2018年至2023年已首創「國小童軍教育補充教材」、「童軍3節課影片」、「童軍手冊」、「童軍18堂課」、「童軍歌曲300首」等5套各階段童軍教材。今年再發表「新北市稚齡童軍暨幼童軍活動寶典」，作為成人服務員及教師在稚齡童軍及幼童軍教學的實用工具書，各項教材除提供全市各校使用，亦將電子版分享給各縣市。

童軍會副總幹事、也是編輯委員的光華國小校長洪中明表示，此套工具書自去年起蒐集資料、召集各界優秀童軍教師研討，並諮詢專家學者，歷經一年多時間編纂完成。該書針對稚齡童軍暨幼童軍進程（依照年齡分為地球、星星、月亮、太陽和羚羊、狼、鹿、豹級）以及團集會運用，規畫帶團技巧、歌曲簡介、故事簡介、唱跳簡介、戲劇簡介及遊戲簡介六大主題，分別提出參考教學內容與可實施方式。使用者可以依照各團活動需要，擷取所需單元進行規劃設計與實施，提升童軍教學活動品質。